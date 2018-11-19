Россияне назвали лучшие автомобили

Россияне выбрали лучшие автомобили в категориях "рабочие лошадки", "семейные", "надежные" и "современные".

Результаты исследования опубликовали "Известия".

В качестве "рабочей лошадки" россияне отдали предпочтение универсалу Lada Largus. В расчет брались надежность автомобиля, экономичность и низкая стоимость обслуживания.

Toyota Land Cruiser Prado признали самой надежной из-за эксплуатационных характеристик. Skoda Kodiaq стала лучшим семейным автомобилем — водители отметили ее вместимость и безопасность. Кроме того, респонденты признали, что Subaru Forester больше всех воплощает представление о современном авто, пишет РИА Новости.

Ранее агентство "Автостат» составило рейтинг самых популярных марок в России — на первой строчке оказались модели Lada.