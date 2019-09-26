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Новости. Общество
20:40, 26 Сентября 2019
фото: © ЕРА/ИТАР-ТАСС

Россияне не смогут жарить шашлыки и курить на балконах

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Новые правила вступят в силу с 1 октября

Правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. 

"Правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц", – сказал собеседник агентства. Таким образом, россияне не смогут жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже курить.

Вместе с тем запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается специальных мест для курения. Кроме того, правилами установлены и новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. Так, кинотеатры обязали перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара. Что касается больниц, то теперь палаты для детей и тяжелобольных будут размещаться преимущественно на первых этажах.

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Комментарии

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mobikk
2019-09-26 21:57:25
Какой то бред. Кто будет штрафовать? Сам себя?
Или кто-то думает, что пустят штрафователя в квартиру без ордера?
кир
2019-09-26 22:19:29
mobikk, бросай курить. Плохой пример детям, которые вейпы уже курят. Да знаю, знаю стандартный ответ, что уже не бросить. А нас, некурящих, можно доставать и на улице и в доме?
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