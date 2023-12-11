Россияне опередили других иностранцев в борьбе за финское гражданство

Финский паспорт в 2022 года получили более 2 тысяч человек.

В Суоми подсчитали паспорта, выданные иностранцам, за 2022 год. Оказалось, финское гражданство было предоставлено 10 198 иностранным гражданам. И большинство из них — из России. Об этом 12 декабря сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Yle.

Число выданных иностранцам финских паспортов в прошлом году выросло на 54%. Всего 2062 гражданина РФ получили финские документы. И это на 80% больше, чем годом ранее.

Помимо россиян, в лидерах приезжие из Ирака, Эстонии, Сомали, Афганистана, Сирии, Вьетнама, Таиланда и Украины. Средний возраст новых граждан составил 29 лет, женщин среди них чуть больше, чем мужчин.

СМИ отмечает, что около 95% получивших финский паспорт в 2022-м сохранили и прежнее гражданство. По данным на конец 2022 года, самой большой группой людей с двумя гражданствами тоже стали россияне — 37 813 человек, на втором месте шведы — 10 048 человек, затем сомалийцы — 8393 человека.

Напомним, остались всего сутки до открытия границы Финляндии и России. Правительство Суоми приняло решение открыть два пограничных перехода на восточном рубеже.

Один пункт пересечения границы будет открыт в юго-восточной Финляндии, другой — в Северной Карелии. Это будут пункты Ваалимаа (Торфяновка) и Ниирала (Вяртсиля).