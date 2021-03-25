Россияне описали квартиру мечты

Более трети россиян предпочли бы жить за городом, 26 процентов выбрали бы элитный жилой комплекс.

Параметры квартиры мечты россияне описали в ходе соответствующего опроса, проведенного московским дизайн-бюро "Идея Плюс" (результаты исследования есть в распоряжении Ленты.ру).

Большинство респондентов (37 процентов) заявили, что хотят жить за чертой города, но в ближайшем к нему доступе. 30 процентов выбрали бы для жизни уютный спальный район. Только 20 процентов мечтают о жизни в центре мегаполиса. 8 процентов опрошенных с удовольствием уехали бы в глухой лес, показал опрос.

Четверть опрошенных сообщили, что хотели бы приобрести жилье в элитном жилом комплексе, 20 процентов — в качественной новостройке. Еще 20 процентов выбрали бы любой комплекс, лишь бы не "муравейник". 43 процента респондентов заявили, что не хотят жить на первых и последних этажах — они отдали бы предпочтение этажам, расположенным посередине. Всего 11 процентов выбрали первый этаж, 46 процентов — последний.

Окна в квартире мечты должны выходить на зеленую зону — 75 процентов выбрали этот вариант. 15 процентов предпочитают оживленный городской пейзаж, а 11 процентов хотели бы, чтобы окна выходили во двор.

Что касается параметров непосредственно квартиры — 61 процент захотели иметь отдельную гостиную с просторной обеденной зоной, 60 процентов — высокие потолки, по 57 процентов — панорамное остекление и несколько гардеробных. Кроме того, россияне заявили о желании иметь в квартире сады, дизайнерскую отделку, отдельный вход и бассейн.

60 процентов заявили, что в идеале дома должно быть более трех комнат, 28 процентов проголосовали за трехкомнатную квартиру, 9 процентов — за "двушку". Нашлись даже те, кто стал бы счастливым обладателем однокомнатной квартиры (5 процентов ответов). 61 процент граждан сообщили, что хотели бы иметь в квартире две ванных комнаты, 13 процентам этого недостаточно. Одной ванной комнатой готовы ограничиться 25 процентов респондентов.