Россияне поверили в попытки переписать историю и подорвать ценности

Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян верят в существование "группы лиц", которая пытается переписать историю страны и подорвать традиционные духовные ценности

Две трети россиян (66%) считают, что существует некая группа лиц, которая намерена переписать историю страны, подменить исторические факты, чтобы навредить России и приуменьшить ее величие. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, пишет РБК.

Больше всего в это верят респонденты, которым больше 45 лет (72%). Среди опрошенных в возрасте 35–44 лет такую точку зрения разделяют 65%, среди респондентов в категории 25–34 лет — 56%, среди молодежи 18–24 лет — 51%.

Четверть респондентов (26%) считают, что такой «группы лиц» нет. Среди участников исследования в возрасте от 18 до 24 лет такой точки зрения придерживаются 47%. Как отмечают социологи, сторонники этой точки зрения считают, что если некоторые исследователи и пытаются пересмотреть историю России, то исключительно потому, что стремятся докопаться до истины.

Большинство опрошенных (63%) заявили, что существует некая организация, которая стремится разрушить духовные ценности россиян посредством пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Доля людей, которые верят в это, значительно выше среди 45–49-летних (69%) и людей со средним специальным образованием (67%).

Отвергли этот тезис четверть респондентов (24%), они уверены, что никакой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России нет. По мнению половины 18–24-летних россиян (48%), люди, которые защищают права представителей сексуальных меньшинств в стране, не преследуют никаких разрушительных целей.