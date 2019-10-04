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Новости. Общество
18:40, 04 Октября 2019
фото: © Антон Вергун/ТАСС

Россияне рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми

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Россиянам в среднем необходимо ежемесячно зарабатывать 161 тысячу рублей, чтобы быть счастливыми, при этом мужчинам требуется немного больше, чем женщинам.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования Superjob. 

"Среднестатистическому россиянину нужна 161 тысяча рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181 тысяча и 138 тысяч рублей соответственно", – говорится в материале.

Молодежи до 24 лет для полного счастья достаточно и 118 тысяч рублей, а гражданам старше 35 лет требуется уже 172 тысячи рублей. Тем, кто зарабатывает ежемесячно менее 30 тысяч рублей, для полного счастья достаточно и 117 тысяч рублей, а работникам с зарплатой более 80 тысяч рублей уже нужно 238 тысяч рублей.

У москвичей самые высокие ожидания по зарплатам, для полного счастья им необходимо 212 тысяч рублей ежемесячно. На втором месте жители Владивостока (205 тысяч рублей), на третьем месте жители Ростова-на-Дону (200 тысяч рублей).

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-10-04 19:57:29
Возможно, они дебилы. Счастлив только тот, кто о деньгах вообще не думает.
кир
2019-10-04 20:07:59
Неравнодушный, так точно. Не думаю о них и забыл как наличные выглядят. :)
Гость
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