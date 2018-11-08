Россияне рассказали о своих предпочтениях в товарах

Российские потребители делают однозначный выбор в пользу отечественных продуктов питания, однако при выборе бытовой техники и одежды предпочтение отдается зарубежным брендам.

Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного второго ноября. В опросе приняли участие 1,6 тысяч человек в возрасте от 18 лет.

При равной цене россияне предпочтут купить российские овощи, рыбу и мясо, молочные продукты, фрукты, макароны, шоколад, пишет "ТАСС".

Однако граждане ориентируются на импортные бренды при покупке одежды и обуви. Разрыв в популярности с российскими производителями в этих категориях невелик: 40% и 38% соответственно.

Что касается бытовой техники и электроники, то доверие россиян здесь на стороне зарубежных производителей (73%). Только 18% наших сограждан при равной цене выберут отечественный товар этой категории.

При выборе продуктов большинство респондентов обращают внимание на их срок годности, а также состав и содержание ингредиентов и информацию о производителе.

При этом большинство опрошенных скептично относится к информации о составе продуктов, которую производитель указывает на упаковке: 76% разделяют мнение, что эта информация скорее неточная или неполная, и только 16% доверительно относится к этим данным.