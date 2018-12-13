Россияне смогут получать лесные участки для пчеловодства и сенокошения

Совет Федерации поддержал поправки Минприроды России в лесное законодательство.

Совет Федерации одобрил поправки в лесное законодательство страны, которые позволят россиянам безвозмездно пользоваться лесными участками для пчеловодства, сенокошения и иной сельскохозяйственной деятельности. Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии РФ, которое готовило поправки, лесные участки будут предоставляться гражданам по заявительному принципу на срок от одного до пяти лет, при этом в каждом случае срок пользования участком будет определяться самим заявителем.

Как отметили в Минприроды РФ, соответствующие изменения лесного законодательства вступают в силу с 1 июня 2019 года. До этой даты федеральное министерство утвердит типовые договоры безвозмездного пользования лесными участками, предусматривающие права и обязанности сторон.