Россияне смогут забирать посылки без паспортов и извещений

Россияне теперь могут забирать в почтовых отделениях заказные письма и посылки без предъявления паспорта и заполненных извещений. Для этого необходимо завести электронную подпись.

Нововведение коснется всех отправлений, не требующих оплаты, пишут "Известия" со ссылкой на Почту России.

Чтобы завести электронную почту, россиянам нужно будет заполнить регистрационную форму в почтовом отделении или на сайте.

После регистрации для получения посылки гражданин должен назвать оператору свои фамилию, имя и отчество или трекинг-номер отправления.

После этого на номер телефона клиента придет SMS или push-уведомление с кодом подтверждения, который необходимо назвать сотруднику почты.

Предполагается, что за счет нововведения время выдачи писем и посылок сократится в пять раз. При этом эксперты призывают усилить безопасность новой услуги, так как злоумышленники могут завладеть телефоном гражданина и получить его отправление.