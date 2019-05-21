Россияне в объявлениях стали чаще искать велосипеды, чем квартиры

Согласно исследованию сервиса "Авито", поисковой запрос "велосипед" стал самым популярным на сайте, опередив "квартиру", которая была лидером в 2018 году.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-релиз компании. Интерес к велосипедам за год увеличился на 36,1%, а предложение — на 39,9%. Отмечается, что дешевле всего стоит детский велосипед (в среднем 3 тыс. рублей), тогда как самый дорогой — дорожный, за который придется заплатить около 18 тыс. рублей.

Пик спроса на велосипеды в России традиционно приходится на конец весны. Так, в прошлом году на II квартал пришлось почти 40% предложений о продаже различных моделей и около 54% всего спроса на них за целый год.

Согласно исследованию, больше всего по стране велосипедами интересовались в Воронеже, Казани, Перми и Новосибирске. Меньше же всего на нем хотят прокатиться жители Иркутска, вероятно, из-за холодной погоды.

Жители большинства крупнейших городов традиционно в первую очередь интересуются горными велосипедами.