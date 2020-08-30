Россиянин год прожил в квартире с мумией матери

В Екатеринбурге мужчина прожил около года с трупом матери.

Женщину стали искать соседи, после того как долгое время не видели ее, пишет URA.RU со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

"Женщину начали искать соседи. Слишком долго она не попадала в их поле зрения. Когда жилище вскрыли, было обнаружено уже мумифицированное тело. Правоохранителям удалось установить личность женщины. Это местная жительница 1935 года рождения. Также установлена личность мужчины, который все это время жил с мумифицированным телом. Это местный житель 1985 года рождения. Он приходился умершей сыном. Мужчина состоял на учете у врачей, практически не разговаривал и не чувствовал запахи", –передали в МВД.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая и установит точную причину ее кончины.