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Россиянин год прожил в квартире с мумией матери

Новости. Общество
21:40, 30 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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В Екатеринбурге мужчина прожил около года с трупом матери.

Женщину стали искать соседи, после того как долгое время не видели ее, пишет URA.RU со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

"Женщину начали искать соседи. Слишком долго она не попадала в их поле зрения. Когда жилище вскрыли, было обнаружено уже мумифицированное тело. Правоохранителям удалось установить личность женщины. Это местная жительница 1935 года рождения. Также установлена личность мужчины, который все это время жил с мумифицированным телом. Это местный житель 1985 года рождения. Он приходился умершей сыном. Мужчина состоял на учете у врачей, практически не разговаривал и не чувствовал запахи", –передали в МВД.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая и установит точную причину ее кончины.

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