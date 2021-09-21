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Россиянин поймал рыбу весом в 52 килограмма (ФОТО)

Новости. Общество
22:30, 22 Сентября 2021
фото: orengrad.ru

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Столь крупный улов житель Оренбургской области ждал четыре года.

Оренбуржец Юрий Иванников поймал сома длиною 2 метра 10 см. и весом 52 килограмма. Об этом рассказывает информационный видеопортал Оренбурга и области Orengrad.ru.

Сообщается, что на рыбалку с друзьями мужчина выезжал в Ташлинский район. Улов внушительного размера порадовал всю семью рыбака.

Юрий Иванников рассказал, что это самая крупная рыба, пойманная им за многие годы увлечения рыбалкой. Хотя ранее ему тоже удавалось ловить сомов крупных размеров. Десять лет назад Иванников вместе с отцом выудил сома на 49,5 килограммов. В 2016 году вытащил рыбу в 40 килограммов, в 2017 году повезло с 42-килограммовым гигантом. Но последние четыре года рыбак не встречал больших сомов, даже думал, что в Оренбургской области уже всех переловили.

Кроме того, рыбаки отмечают, что с обмелением Урала, скоро такой рыбы не будет. Отправляясь на рыбалку, Юрий не предполагал, что приедет с удивительным уловом. Вместе с другом увесистого сома тащили из воды 15 минут.

Сообщается, что голова большой рыбы пойдет на уху, остальное мясо закоптят и превратят в деликатес.

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