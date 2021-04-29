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Россиянин ради жены решился на оккультный ритуал и был зарублен приятелем

Новости. Общество
21:30, 29 Апреля 2021
фото: © AP Photo/Eduardo Verdugo, архив
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В Астрахани задержан житель Красноярского края, подозреваемый в убийстве пропавшего местного жителя 1987 года рождения.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, астраханец ради восстановления отношений с супругой решил прибегнуть к оккультному ритуалу. Для этого нужно было закопать их личные вещи в безлюдном месте за городом. Мужчина позвал с собой знакомого, который недавно приехал в Астрахань из Красноярска.

Вечером 26 апреля 2021 года приятели отправились в лес. Когда они копали яму, красноярец негативно высказался по поводу обряда, а также обругал супругу астраханца. Между мужчинами завязалась драка. В ходе конфликта красноярец зарубил астраханца топором, нанося удары ему по голове и шее. Затем он накрыл тело ветками и скрылся с места преступления.

Следователи установили, что подозреваемый находился в федеральном розыске за совершенное в Красноярском крае мошенничество. В настоящее время решается вопрос об его аресте.

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