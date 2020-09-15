Россиянин завез в Финляндию COVID-19

У пассажира автобуса, следовавшего из Санкт-Петербурга в город Хамина, выявлено заражение коронавирусом.

Автобус, в котором находился 51 пассажир, сообщает Yle.

На следующий день после прибытия в Финляндию у пассажира появились симптомы заражения COVID-19. Как сообщило Ведомство здравоохранения и социального развития THL, данные 32 пассажиров установлены и власти намерены с ними связаться. Информации об оставшихся 18 пассажирах пока нет.

Людей, подвергшихся риску заражения, могут отправить на принудительный карантин.

Граждане Финляндии или обладатели ПМЖ имеют право возвратиться в Финляндию, несмотря на ограничения на передвижения между странами. Россияне могут приехать в Финляндию только по неотложной причине.

"Ситуация с коронавирусом в России значительно хуже, чем в Финляндии. Нахождение там увеличивает риск заражения. Каждому необходимо серьезно задуматься, необходимо ли сейчас отправляться в Россию или приезжать оттуда в Финляндию", – заявил руководящий эксперт THL Яри Ялава в пресс-релизе.

Людям, приезжающим из России, выдают на границе инструкции THL и министерства соцздрава о том, как уменьшить риск заражения COVID-19. Также пассажирам рекомендуют выдерживать добровольный карантин по возвращению.

Сейчас в Финляндию приезжает более десяти автобусов в неделю через юго-восточные погранпункты. Еженедельно через МАПП Ваалимаа проезжает около 10 автобусов, а через МАПП Нуйямаа – от трех до пяти автобусов.