Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
МЧС предупреждает жителей Карелии о заморозках
15.09.2020 12:41
Стало известно о побочных эффектах после прививок от коронавируса
15.09.2020 22:00
Полиция Петрозаводска разыскивает парочку, укравшую продукты из магазина (ВИДЕО)
15.09.2020 16:35
Кресло директора одной из школ Петрозаводска опустело
Сегодня 07:15
Председатель остался за решеткой 10
15.09.2020 13:04
Жительница Карелии сорвала куш, купив новую сим-карту
15.09.2020 10:56

Россиянин завез в Финляндию COVID-19

Новости. Общество
09:27, 16 Сентября 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
Загрузка...

У пассажира автобуса, следовавшего из Санкт-Петербурга в город Хамина, выявлено заражение коронавирусом.

Автобус, в котором находился 51 пассажир, сообщает Yle.

На следующий день после прибытия в Финляндию у пассажира появились симптомы заражения COVID-19. Как сообщило Ведомство здравоохранения и социального развития THL, данные 32 пассажиров установлены и власти намерены с ними связаться. Информации об оставшихся 18 пассажирах пока нет.

Людей, подвергшихся риску заражения, могут отправить на принудительный карантин.

Граждане Финляндии или обладатели ПМЖ имеют право возвратиться в Финляндию, несмотря на ограничения на передвижения между странами. Россияне могут приехать в Финляндию только по неотложной причине.

"Ситуация с коронавирусом в России значительно хуже, чем в Финляндии. Нахождение там увеличивает риск заражения. Каждому необходимо серьезно задуматься, необходимо ли сейчас отправляться в Россию или приезжать оттуда в Финляндию", – заявил руководящий эксперт THL Яри Ялава в пресс-релизе.

Людям, приезжающим из России, выдают на границе инструкции THL и министерства соцздрава о том, как уменьшить риск заражения COVID-19. Также пассажирам рекомендуют выдерживать добровольный карантин по возвращению.

Сейчас в Финляндию приезжает более десяти автобусов в неделю через юго-восточные погранпункты. Еженедельно через МАПП Ваалимаа проезжает около 10 автобусов, а через МАПП Нуйямаа – от трех до пяти автобусов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Юнипер
2020-09-16 09:35:10
нас рать
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом
09.09.2020, 12:33
Опубликованы кадры с места жесткого ДТП в Петрозаводске: водителя вырезали из разбитой машины (ВИДЕО)
13.09.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЯЖ БЛОГЕРА ВАРЛАМОВА И РОСТ ТАРИФА НА ТЕПЛО

Аналитика

15.09.2020 13:04
Политкухня
Председатель остался за решеткой 10
Сохранивший свою должность спикер Петросовета Геннадий Боднарчук будет находиться под арестом до середины ноября.
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
"Мы стали никому не нужны" 27
11.09.2020 07:30
Смартфон можно превратить в POS-терминал 2
10.09.2020 09:00
Тарифу на тепло в Петрозаводске обещан рост с "опережающим темпом" 18
07.09.2020 17:26
Вся аналитика

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 11
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»