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Россиянка отказалась от новой квартиры и осталась в бараке с крысами

Новости. Общество
21:20, 21 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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Жительница Хабаровска отказалась переехать в квартиру, которую ей выделили в рамках программы расселения ветхого жилья, и осталась жить в аварийном бараке 1940 года.

Россиянка объяснила свое решение тем, что ее не устраивает район города, где находится новая жилплощадь. Об этом сообщает Лента.ру.

В мэрии рассказали, что 71-летняя пенсионерка по имени Светлана Столкинер проживает в доме на улице Данчука вместе с племянницей и одним из своих сыновей. Однако по документам у пожилой женщины в общей сложности прописаны десять человек — ее дети и внуки. В 2019 году местная администрация предоставила семье квартиру на улице Аэродромной, но родственники так и не переехали, несмотря на то, что жаловались на разрушающийся в бараке потолок, потрескавшиеся стены, некачественную проводку и бегающих крыс. По словам пенсионерки, в районе, где она проживает на данный момент, у нее налажена жизнь. "У меня здесь работа, поблизости живут родные, знакомые, а там — никого", — пояснила Столкинер.

Представитель администрации, занимающаяся жилищными вопросами, Светлана Пискун прокомментировала желание пенсионерки остаться в прежнем районе и заявила, что на улице Данчука нет квартир, которые бы подошли семье по условиям программы расселения. По словам Пискун, из барака съехали все семьи кроме Столкинер. Чиновница предложила родственникам после переезда разменять жилплощадь на другие в понравившемся районе, но они не оценили идею. Пискун отметила, что женщина также не оплачивает содержание новой квартиры, и этот вопрос с ней будут решать судебные приставы.

По планам жилищной организации города на месте барака в будущем хотят построить детскую площадку, однако пока сотрудники вынуждены содержать разрушающееся здание и приводить помещение в порядок, так как пустующие квартиры иногда занимают бездомные. "Приходится прикладывать немало усилий для поддержания здесь общественного порядка, чтобы избежать пожара и прочих возможных эксцессов", — рассказал директор управляющей компании Александр Чащин.

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