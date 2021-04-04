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Россиянка "заминировала" магазин из-за мешающих ей отдыхать кондиционеров

Новости. Общество
19:40, 05 Апреля 2021
фото: pixabay.com / matuska
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Жительница Красноярска решила сообщить, что в магазине на первом этаже ее дома находится опасный предмет, так как шум от кондиционеров в торговой точке мешал ей отдыхать.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт регионального управления МВД.

Уточняется, что после звонка о "минировании" на место прибыла оперативно-следственная группа. Ее сотрудники эвакуировали из здания 45 человек, включая жильцов дома, сотрудников и покупателей магазина. Однако при обследовании торговой точки подозрительных предметов обнаружено не было.

Выяснилось, что звонок поступил от 44-летней россиянки. "Женщина пояснила полицейским, что ей мешал отдыхать шум от работающих кондиционеров, установленных в магазине, поэтому она решила испугать предпринимателей сообщением о минировании", — говорится в публикации.

Против женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Максимальное наказание по этой статье предполагает до пяти лет лишения свободы.

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