Российская поэтесса погибла 8 марта после ссоры с мужем

Поэтесса Лола Льдова разбилась в Москве. Молодая женщина выпала из окна своей квартиры в высотном доме.

Трагедия произошла 8 марта около 19.00. Поэтесса праздновала с мужем Международный женский день. В ходе застолья молодые люди поссорились. Лола Льдова встала на подоконник своей квартиры на 11-м этаже, не удержалась и сорвалась вниз.

Тело женщины обнаружили под окнами высотки. У погибшей остались мать, сестра, молодой муж и семимесячный ребенок, пишет Cosmopolitan.

"Погибла Лола Льдова, большой русский поэт, – сообщила сегодня в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян. – Если бы мы жили в Серебряном веке Лолу Льдову почитали бы наравне с дореквиемной Ахматовой. В чем-то они даже похожи – с поправкой на современность слога, рифмы и синтаксиса… Но в той современности, чей рваный синтаксис так легко и умело стреножила Лола, у нее даже нет страницы в русскоязычной википедии".

Многие стихотворения Лолы Льдовой пропитаны трагизмом.