Российская семья нашла клад в новой квартире, но из-за страха решила закопать его

В Сызрани молодая семья обнаружила деньги под старым линолеумом, но побоялась присвоить их.

Россияне подумали, что имеют дело с ритуальным кладом и из страха решили закопать его. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на "КТВ-Луч".

Квартиру в многоэтажном доме на проспекте 50 лет Октября семья приобрела месяц назад. Деньги — монеты и пачка купюр — были найдены в коридоре во время ремонта. В общей сложности паре досталось 5 тысяч рублей.

"До нас квартиру долгое время сдавали, — рассказали новоселы. — Кто оставил деньги — неизвестно. Но это явно не была заначка. Найденное больше напоминает денежный талисман — монеты разного номинала и пачка". Оставить клад себе россияне боятся. "Мы не фанаты магии, но вдруг здесь проводили какие ритуалы. Мы с этим связываться не хотим", — пояснили они. Пара решила избавиться от "странных" денег, закопав их в землю.