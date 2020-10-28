Российские губернаторы ответят за достижение национальных целей развития в регионах

Федеральный центр намерен отслеживать движение бюджетных средств вплоть до муниципалитетов.

Власти России переориентируют бюджетную политику на достижение национальных целей развития. Как сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании президента РФ с членами федерального правительства, таких целей пять, а еще определены 25 показателей для их достижения.

"Мы предлагаем переориентировать бюджетную систему на достижение национальных целей развития, и финансирование будет жёстко увязано с конечными результатами. Ежегодные расходы на реализацию единого плана составят более 12 триллионов рублей, это свыше половины планируемого бюджета на следующий год ", – сказал Мишустин.

Он отметил, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей. "Причем здесь контроль будет вестись не только на федеральном уровне: мы будем отслеживать движение средств вплоть до муниципалитетов, и отвечать за реализацию национальных целей на каждой территории будет лично руководитель конкретного субъекта федерации", – подчеркнул глава правительства РФ.