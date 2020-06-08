"Российские Коммунальные Системы" победили в конкурсе лучших корпоративных календарей

Календарь "Российских коммунальных систем" (частью этой компании являются и "РКС-Петрозаводск") стал первым в номинации "Лучший дизайн" V Национального конкурса корпоративных календарей "Серебряные нити-2020".

Всего в творческом состязании этого года приняли участие 35 проектов из различных отраслей экономики: ТЭК, финансы, консалтинг, машиностроение, химическая промышленность, судостроение, транспорт, лизинг, полиграфия, приборостроение, FMCG и образование.

Календарь "Коммунальные былины" вобрал в себя 12 сюжетов в оригинальной стилистике "современного лубка", посвященных труду работников водоканала и пользе, приносимой людям. Времена года меняются, но неизменно одно – супергерои в форме РКС спешат на помощь людям и создают уют в их домах.

Календари РКС традиционно занимают первые места в национальных конкурсах календарей "Серебряные нити", РАСО, АКМР. Подробнее на www.silverniti.ru

"РКС-Петрозаводск" гордятся коллегами и поздравляют их с заслуженной победой!

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