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"Российские коммунальные системы" провели первую "горячую линию" о холодной воде

Новости. Общество
16:38, 16 Сентября 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
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За полтора часа коммерческий директор РКС Светлана Логинова ответила более чем на два десятка звонков из Петрозаводска, Самары, Пензы, Тамбова и детально обсудила с клиентами проблемы и возможные решения.

Помимо звонков на бесплатный федеральный номер 8-800-250-82-34 с 11.00 до 12.30 по московскому времени, абоненты отправляли свои вопросы на WhatsApp и на электронную почту. С момента объявления о старте "Горячей линии о холодной воде" суммарно по всем каналам связи от абонентов поступило более 200 обращений, на каждое из которых будет дан ответ.

Самыми частыми темами обращений стали вопросы о качестве водоснабжения, начислениях в квитанциях, нормативах, регистрации в личном кабинете, поверке счетчиков в удаленном режиме в период пандемии.

Например, Алексей из Петрозаводска, проживающий по ул. Сорокская, установил новые счетчики в квартире, но в связи с пандемией не стал лично посещать АО "ПКС-Водоканал". Алексей попросил помочь зарегистрироваться в Личном кабинете, чтобы передавать данные. С абонентом созвонились, его проконсультировали, после чего он написал заявление в Личном кабинете на опломбировку счетчика. В ближайшее время счетчики будут опломбированы.

Надежда из поселка Новая Вилга пожаловалась на водоразборную колонку, из которой воду берут все, а плату начисляют жителям ближних домов. При этом у них есть свой незарегистрированный колодец, откуда они берут воду. Колонкой не пользуются, но за нее платят. Специалисты "РКС-Петрозаводск" связались с клиентом и дали инструкцию, что надо сделать, чтобы зарегистрировать колодец и перестать получать счета за использование колонки. Кроме того, жителям необходимо обратиться в Водоканал Пряжинского района, который оказывает услуги на этой территории.

"Первый эфир "Линии" выдался действительно "горячим": звонки от абонентов поступали один за другим. Было важно и полезно лично поговорить с каждым клиентом, услышать наших абонентов, помочь решить их проблемы. По результатам общения мы уже наметили ряд изменений в клиентском сервисе водоканалов. Хочу выразить благодарность каждому дозвонившемуся за активность", – отметила Светлана Логинова.

Сейчас все поступившие вопросы, обращения и предложения проходят обработку. Сотрудники водоканалов РКС связываются с абонентами, дают обратную связь и предлагают решение проблемы. В ближайшее время на сайте РКС в разделе "Клиентский сервис" www.roscomsys.ru/about/service будут опубликованы все ответы на поступившие вопросы. Петрозаводчане смогут посмотреть ответы на вопросы также на сайте АО "ПКС-Водоканал" pks-vodokanal.ru в разделе "Горячая линия о холодной воде". Несмотря на то, что первая "Горячая линия" уже состоялась, если у вас есть вопросы по услугам, которые предоставляет АО "ПКС-Водоканал", вы  в любое время можете задать их на сайте pks-vodokanal.ru (раздел "Контакты", вкладка  "Обратная связь") или написать сообщение в группу "РКС-Петрозаводск" в социальной сети "ВКонтакте".

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