"Российские коммунальные системы" выделили 15 млн рублей на борьбу с коронавирусом в регионах

Группа компаний "РКС" перечислит 15 млн рублей медицинским учреждениям в городах своего присутствия для борьбы с распространением коронавируса.

Помощь получат больницы в Пермском крае, Амурской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской, Пензенской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Карелия.

РКС внимательно следят за ситуацией с коронавирусной инфекцией в регионах своей работы и оказывают им посильную поддержку, вводя дополнительные меры по обеззараживанию воды и дезинфекции общественных территорий городов. Средства в рамках благотворительной помощи будут направлены на закупку специализированного медицинского оборудования, автомобилей скорой помощи, дополнительное оснащение и поддержание работы больниц, обеспечение антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Соответствующие письма с инициативой о поддержке регионов 21 мая направлены главам 8 субъектов РФ, в том числе и главе Карелии Артуру Олеговичу Парфенчикову.

Медицинским учреждениям Карелии "Российские коммунальные системы" выделили помощь в размере 2 млн рублей. На эти деньги планируется приобрести автомобиль скорой медицинской помощи.

"Я глубоко убежден, что самое важное в создавшихся условиях – сохранение жизни и здоровья граждан. Работая в сфере жизнеобеспечения – снабжении питьевой водой, мы несем ответственность за здоровье 5 миллионов человек. Компания понимает важность поддержки больниц и врачей, оказавшихся "на передовой". Чтобы побороть инфекцию, в эти непростые дни нельзя оставаться в стороне", – подчеркнул глава РКС Игорь Дибцев.

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