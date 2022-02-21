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Российские миллиардеры обеднели на 32 млрд долларов

Новости. Экономика
19:30, 23 Февраля 2022
фото: © pixabay.com

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Состояние российских миллиардеров с начала года уменьшилось почти на 32 миллиарда долларов.

Совокупное состояние российских миллиардеров снизилось с начала года почти на 32 миллиарда долларов, а больше всех потерял Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», он стал беднее на 6,5 миллиарда долларов, пишут  РИА Новости. К таким выводам пришли в информационном агентстве, подсчитав на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 23 гражданина РФ. А общая сумма денег российских миллиардеров из этого списка составляет на 23 февраля 342,74 миллиарда долларов.

Самый богатый человек РФ сейчас — один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, с начала года он стал беднее на 1,18 миллиардов долларов, и его состояние насчитывает 29,7 миллиарда. Также заметно уменьшилось состояние основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова — на 1,24 миллиарда долларов, до 27,6 миллиарда. Он занимает второе место в рейтинге. Третье место в списке занимает бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние уменьшилось на 1,3 миллиарда, до 26,7 миллиарда долларов.

Один из основных «неудачников» — совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, который ещё на 1 февраля возглавлял это список, а сейчас оказался четвёртым, поскольку его состояние сократилось сразу на 6,23 миллиардов долларов, до 26,2 миллиарда. На пятом месте находится Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») — с начала года его состояние даже выросло на 329 миллионов долларов, и сейчас оно на уровне 21,6 миллиарда. Шестой в списке — совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние уменьшилось на 3,48 миллиарда долларов, до 19,3 миллиарда.

Седьмое место занимает бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние выросло на 963 миллионов долларов, до 18,4 миллиарда. На восьмом месте — основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, чье состояние уменьшилось с начала года на 1,04 миллиарда долларов и составило 17,4 миллиарда.

Девятым в списке стал Геннадий Тимченко, его состояние упало больше всех — на 6,47 миллиарда долларов — и составило 16 миллиардов. А десятку лидеров рейтинга замыкает Роман Абрамович (Evraz), чье состояние с начала года уменьшилось на 2,58 миллиарда долларов и составило 15,4 миллиарда.

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