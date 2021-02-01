Российские миллиардеры в январе разбогатели на 1,37 млрд долларов

Совокупное состояние богатейших россиян в течение января выросло на 1,37 миллиарда долларов.

Такие данные приводит РИА Новости на основании рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Как пишет издание, индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека.

Богатство одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина за январь выросло на 704 млн долларов, до 30,7 млрд. Среди россиян в списке BBI он, таким образом, остается богатейшим. На втором месте находится совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, состояние которого в январе снизилось на 403 млн долларов и достигло 24,4 млрд.

Третью строчку занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чей капитал с начала года вырос на 358 млн долларов, до 24,2 млрд. Четвертую строчку занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал снизился на 994 млн долларов, до 22,1 млрд. На пятом месте расположился Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние стало меньше на 69 млн долларов и составило 21 млрд долларов.

На шестом месте оказался Роман Абрамович (Evraz), его богатство составило 18,3 млрд долларов (снижение на 126 млн). Седьмое место занял бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (18,1 млрд долларов), его состояние при этом выросло на 25,4 млн. На восьмом месте находится совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который прибавил 672 млн — теперь его состояние оценивается в 18 млррд долларов.

Девятое место получил Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", его состояние уменьшилось на 145 млн долларов, до 16,5 млрд. Десятое место досталось основному владельцу "Реновы" Виктору Вексельбергу, чье состояние поднялось за январь на 126 млн долларов и достигло 16,2 млрд.