Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Парфенчиков надеется на финансирование строительства СКК "Карелия-Арена" с 2022 года 13
Сегодня 14:50
В Карелии начался сбор подписей против нового рыбоводного участка на Онежском озере 10
Сегодня 15:23
Жители Пудожского района требуют от Путина отправить в отставку руководство Карелии 23
Сегодня 16:03
Подсчитано, какую сумму с 1 февраля выплачивают на погребение пенсионеров в Карелии 4
Сегодня 16:53
Найдена женщина в коричневом пальто и мужских унтах, раннее объявленная в розыск в Петрозаводске
Сегодня 15:35

Российские миллиардеры в январе разбогатели на 1,37 млрд долларов

Новости. Общество
21:30, 01 Февраля 2021
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Совокупное состояние богатейших россиян в течение января выросло на 1,37 миллиарда долларов.

Такие данные приводит РИА Новости на основании рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Как пишет издание, индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека.

Богатство одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина за январь выросло на 704 млн долларов, до 30,7 млрд. Среди россиян в списке BBI он, таким образом, остается богатейшим. На втором месте находится совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, состояние которого в январе снизилось на 403 млн долларов и достигло 24,4 млрд.

Третью строчку занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чей капитал с начала года вырос на 358 млн долларов, до 24,2 млрд. Четвертую строчку занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал снизился на 994 млн долларов, до 22,1 млрд. На пятом месте расположился Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние стало меньше на 69 млн долларов и составило 21 млрд долларов.

На шестом месте оказался Роман Абрамович (Evraz), его богатство составило 18,3 млрд долларов (снижение на 126 млн). Седьмое место занял бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (18,1 млрд долларов), его состояние при этом выросло на 25,4 млн. На восьмом месте находится совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который прибавил 672 млн — теперь его состояние оценивается в 18 млррд долларов.

Девятое место получил Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", его состояние уменьшилось на 145 млн долларов, до 16,5 млрд. Десятое место досталось основному владельцу "Реновы" Виктору Вексельбергу, чье состояние поднялось за январь на 126 млн долларов и достигло 16,2 млрд.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
1677
2021-02-01 23:19:27
Ну хоть у кого-то дела идут хорошо
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.01.2021, 10:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
26.01.2021, 06:40
Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими
26.01.2021, 10:13
Мишустин посетит Карелию с рабочим визитом
27.01.2021, 17:17
Стало известно, чем займется Мишустин в Карелии

Аналитика

29.01.2021 15:50
Расследование
"Озеро" для аэропорта 13
Как бюджетное учреждение Карелии заказало миллионы литров питьевой воды, отказалось от их покупки, и ему за это ничего не было.
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 5
27.01.2021 12:07
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор 1
27.01.2021 10:10
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
25.01.2021 16:45
Вся аналитика

Чтиво

29.01.2021 15:33
Личное мнение
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
Республиканские власти мечтают о спа-отеле на Белом море.
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
26.01.2021 14:30
Кузнецы своего счастья 1
26.01.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»