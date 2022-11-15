Российские паспорта не на чем будет печатать из-за прекращения поставок импортных принтеров

Зарубежные компании прекратили поставки матричных принтеров, которые МВД использует для печати внутренних паспортов, поэтому могут возникнуть проблемы с выпуском документов.

Как сообщают «Ведомости», об этом предупредил начальник департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД Юрий Войнов, выступая 24 ноября на круглом столе в Совете Федерации, посвященном поддержке импортозамещения.

«Матричные принтеры, так исторически сложилось, в России не производятся. С учетом введения новых санкций мы теоретически даже не можем купить новые», — заявил Войнов.

По его словам, ведомство готово покупать оборудование у отечественных разработчиков, если те смогут разработать его в соответствии с определенными требованиями качества.

В МВД использовали принтеры японских производителей Epson и OK и итальянской Olivetti. После введения санкций они прекратили поставки.

Опрошенные изданием эксперты считают, что закупленных принтеров в МВД хватит на год. Эксперты допускают задержки в работе госорганов из-за нехватки принтеров в будущем.

После публикаций заявления Войнова, МВД выступило с опровержением.

«В настоящее время подразделения по вопросам миграции МВД России обеспечены оргтехникой в полном объеме, работа по выдаче паспортов проводится в плановом режиме», — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

О заявлении своего сотрудника в МВД сообщили, что на круглом столе он «призвал к сотрудничеству отечественных производителей компьютерной и оргтехники в условиях, вызванных внешним санкционным давлением».