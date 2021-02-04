Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Сегодня вышли на Женин след": родственники пропавшего в лесу Прионежья мужчины просят не останавливать поиски 1
Сегодня 11:00
На перекрестке в Петрозаводске брошенный после ДТП автобус уже сутки мешает проезду (ВИДЕО) 13
Сегодня 10:15
Типовые квартиры в новостройках в Карелии стали дороже жилья более высокого класса 3
Сегодня 10:33
Парфенчиков попросил у Минтранса РФ деньги на второе транспортное полукольцо в Петрозаводске 11
Сегодня 12:00
Названа уникальная особенность коронавируса 1
04.02.2021 22:00

Российские ученые нашли мощные антитела против коронавируса

Новости. Общество
20:40, 05 Февраля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
Загрузка...

Ученые из Сибирского отделения Российской академии наук нашли антитела против SARS-CoV-2, "обезвреживающие" коронавирус SARS-CoV-2 сильнее, чем те, которыми лечили экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил глава РАН Александр Сергеев, передает РИА Новости.

Одним из направлений создания лекарств от COVID-19 стал поиск так называемых нейтрализующих антител — молекул, вырабатываемых клетками иммунной системы в ответ на попадание вируса в организм. Исследователи пытаются комбинировать их в лекарственные "коктейли".

"Из всего большого спектра сейчас определены три антитела, которые имеют константу связи (с вирусными частицами) больше, чем соответствующие величины в первых двух американских препаратах, которые уже зарегистрированы фирмой Regeneron", — сказал Сергеев на пресс-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".

По его словам, эти антитела "имеют очень серьезные потенциальные возможности для того, чтобы на их основе были сделаны лекарства".

Экспериментальным препаратом фирмы Regeneron в прошлом году лечили бывшего президента США Дональда Трампа. Он состоит из смеси моноклональных антител. Один курс обойдется желающему в две тысячи евро.

Ранее Сергеев сообщил, что скоро в Минздрав передадут результаты испытаний молекулы терапевтического моноклонального антитела, нейтрализующего коронавирус SARS-CoV-2, созданного Институтом биоорганической химии РАН (Москва), российской компанией "Фармсинтез" и международной биофармацевтической компанией HifiBio Therapeutics.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.02.2021, 16:24
В Петрозаводске умер Андрей Шандалович
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
31.01.2021, 17:51
Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31.01.2021, 13:25
Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска
31.01.2021, 14:42
"Никто сюда вас не приглашал": как полиция просила разойтись участников несанкционированной акции протеста в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 13:55
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Конституцию Карелии меняют в полузакрытом режиме
Сегодня 13:50
Ни нефтяного завода, ни морского порта 10
02.02.2021 14:00
"Озеро" для аэропорта 13
29.01.2021 15:50
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Вся аналитика

Чтиво

04.02.2021 15:30
Без политики
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
Сегодня о группe клиник "Клиники на Чайкиной" знают многие жители не только Петрозаводска, но и других городов Карелии.
"После восстания в некоторых деревнях остались только старики" 7
04.02.2021 14:54
"Толпы не было"
02.02.2021 11:55
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея – 2021": работа над созданием скульптур
04.02.2021 14:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»