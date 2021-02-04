Российские ученые нашли мощные антитела против коронавируса

Ученые из Сибирского отделения Российской академии наук нашли антитела против SARS-CoV-2, "обезвреживающие" коронавирус SARS-CoV-2 сильнее, чем те, которыми лечили экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил глава РАН Александр Сергеев, передает РИА Новости.

Одним из направлений создания лекарств от COVID-19 стал поиск так называемых нейтрализующих антител — молекул, вырабатываемых клетками иммунной системы в ответ на попадание вируса в организм. Исследователи пытаются комбинировать их в лекарственные "коктейли".

"Из всего большого спектра сейчас определены три антитела, которые имеют константу связи (с вирусными частицами) больше, чем соответствующие величины в первых двух американских препаратах, которые уже зарегистрированы фирмой Regeneron", — сказал Сергеев на пресс-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".

По его словам, эти антитела "имеют очень серьезные потенциальные возможности для того, чтобы на их основе были сделаны лекарства".

Экспериментальным препаратом фирмы Regeneron в прошлом году лечили бывшего президента США Дональда Трампа. Он состоит из смеси моноклональных антител. Один курс обойдется желающему в две тысячи евро.

Ранее Сергеев сообщил, что скоро в Минздрав передадут результаты испытаний молекулы терапевтического моноклонального антитела, нейтрализующего коронавирус SARS-CoV-2, созданного Институтом биоорганической химии РАН (Москва), российской компанией "Фармсинтез" и международной биофармацевтической компанией HifiBio Therapeutics.