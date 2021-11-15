Российские военные в Сирии встретят Новый год под елками из Карелии

Российским военным в Сирии доставили 50 новогодних елей из Карелии и новогодние игрушки

Группировка вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике получила 50 новогодних елей из Карелии, об этом журналистам рассказал заместитель командующего группировки войск ВС РФ в САР подполковник Анатолий Трухин, пишет РИА Новости.

«В рамках подготовки к празднованию Нового года специально для группировки войск России в Сирии прибыло 50 елей из Карелии. Они будут установлены в местах службы наших военнослужащих, в том числе на отдаленных заставах. Снега в Сирии зимой нет, но мы постарались создать для наших военнослужащих праздничную атмосферу», — сказал Трухин.

Он отметил, что кроме самих елок в Сирию доставлены новогодние игрушки, а также собранные юнармейцами всей России открытки и рисунки для каждого, кто несет службу вдали от Родины. Кроме того, в праздничный период в местах дислокации военнослужащих будут проходить концерты с российской и советской новогодней музыкой.