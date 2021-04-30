Российские вузы смогут принимать вступительные экзамены дистанционно

На правила приема в высшие учебные заведения повлияла эпидемия коронавирусной инфекции.

В нынешнем году российские вузы, как и в прошлом, смогут принимать вступительные экзамены дистанционно. Как пишет РБК, такой приказ издало министерство науки и высшего образования РФ.

На правила приема в высшие учебные заведения в очередной раз повлияла эпидемия коронавирусной инфекции. Причем, как отмечается в приказе, в целях предотвращения угрозы распространения ковида в дистанционном режиме также могут рассматриваться и апелляции на вступительные испытания.



В документе указывается, что приемная кампания в вузы начнется не позднее 20 июня, а уже к 2 августа должны быть опубликованы конкурсные списки абитуриентов.