Российских сантехников обяжут надевать бахилы во время вызовов

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Нового подхода к работе требуют новые стандарты сервиса управления многоквартирными домами, которые были приняты правительством России в апреле текущего года.

Об этом сна Всероссийском совещании по теме реализации закона о прямых договорах заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, передают "Известия".

"Это кажется смешным, но в XXI веке в кирзовых сапогах не проходить через всю квартиру – это важный элемент культуры обслуживания. И это теперь обязательная норма [для специалиста], который должен устранить аварийную ситуацию", — отметил Чибис.

Стандарты сервиса управления многоквартирными домами регламентируют работу аварийных служб и повышают требования к наличию у управляющих компаний представительств для приема граждан, отметил глава министерства строительства России Михаил Мень.

Согласно новым правилам, теперь управляющие компании должны в обязательном порядке записывать звонки, особенно если они касаются заявок на устранение аварийных ситуаций.

По словам Андрея Чибиса, помимо этого, они должны идентифицировать специалиста, который выезжает на устранение неисправности по заявке жильцов.

"Идентификация человека, который приходит от имени УК, необходима, дабы избежать мошеннических действий", — пояснил заместитель министра.

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