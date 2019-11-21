Российских застройщиков могут обязать сдавать жилье с мебелью

Новости по теме
Загрузка...
Девелоперов в России хотят обязать сдавать стандартное жилье с отделкой и мебелью.
По согласованию с министерством строительства и ЖКХ проект изменений в нормативные акты подготовит Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли.
Сейчас более 60% новостроек в России относится к стандартному классу. С появлением новых требований стоимость 1 кв. м в таких домах в Москве может вырасти на 15–17 тыс. рублей, прогнозируют эксперты.
Подробности - на сайте "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.11.2019, 11:58
18.11.2019, 12:18
17.11.2019, 11:05
20.11.2019, 07:15
Аналитика
20.11.2019 17:52
Тема недели
На минувшей неделе, 13 ноября, жители Сегежи в сети сообщили о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал город. Что сейчас происходит в городе, увидел корреспондент "Столицы на Онего".
20.11.2019 11:02
19.11.2019 14:42
18.11.2019 14:00
18.11.2019 13:45
Чтиво
19.11.2019 16:50
Без политики
"С больничного на больничный" - знакомая ситуация?
19.11.2019 16:42
14.11.2019 14:03
Медиа
15.11.2019 16:07
Опрос
Напугал ли вас "Сегежский мор"?
Комментарии