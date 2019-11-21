Российских застройщиков могут обязать сдавать жилье с мебелью

Девелоперов в России хотят обязать сдавать стандартное жилье с отделкой и мебелью.

По согласованию с министерством строительства и ЖКХ проект изменений в нормативные акты подготовит Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли.

Сейчас более 60% новостроек в России относится к стандартному классу. С появлением новых требований стоимость 1 кв. м в таких домах в Москве может вырасти на 15–17 тыс. рублей, прогнозируют эксперты.

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