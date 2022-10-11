Российский футбол может оказаться в азиатской лиге

Российский Футбольный союз рассмотрит переход отечественного футбола конфедерацию Азии.

Президент Российского футбольного союза Александ Дюков сообщил журналистам, что в ближайшее время исполком организации рассмотрит вопрос о переходе в азиатскую конфедерацию, сообщает ТАСС.

«Не уверен, что будет принято решение, но ситуация требует обсуждения. УЕФА считает нас членом европейской семьи, мы реализуем все программы, они участвуют в финансировании проектов, в нашем случае было бы некрасиво через голову проводить переговоры. Я заявил, что нам важно проводить официальные матчи, было два года коронавируса, отстранение сейчас», – комментировал Дюков.

УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине 28 февраля. Российская команда не успела принять участие в жребьевке чемпионата Европы 2024 года.