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Российский футболист попал в реанимацию после удара молнии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
19:40, 06 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Молния попала во вратаря подмосковного клуба "Знамя Труда".

Об этом сообщил генеральный директор команды Игорь Майоров в воскресенье, 5 июля, пишут "Известия".

По его словам, в этот момент не было грозы, ни ливня, а стояла сухая пасмурная погода.

Во время тренировки молния попала в 16-летнего спортсмена.

Сразу же после случившегося сотрудники клуба вызвали "скорую", а сами начали оказывать пострадавшему футболисту первую медицинскую помощь. Затем спортсмена вертолетом доставили в одно из медучреждений города Люберцы.

Вчера его ввели в искусственную кому.

"На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет", – говорится в аккаунте болельщиков.

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Комментарии

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кир
2020-07-06 20:56:34
В Ленобласти на берегу моря, в палатке с бабушкой внука молнией убило на днях. Что наша жизнь, дымок в туманной бездне. Готовый каждый миг, исчезнуть навсегда! (с)

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