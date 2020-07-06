Российский футболист попал в реанимацию после удара молнии (ВИДЕО)

Молния попала во вратаря подмосковного клуба "Знамя Труда".
Об этом сообщил генеральный директор команды Игорь Майоров в воскресенье, 5 июля, пишут "Известия".
По его словам, в этот момент не было грозы, ни ливня, а стояла сухая пасмурная погода.
Во время тренировки молния попала в 16-летнего спортсмена.
Сразу же после случившегося сотрудники клуба вызвали "скорую", а сами начали оказывать пострадавшему футболисту первую медицинскую помощь. Затем спортсмена вертолетом доставили в одно из медучреждений города Люберцы.
Вчера его ввели в искусственную кому.
"На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет", – говорится в аккаунте болельщиков.
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