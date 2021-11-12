Российский миллиардер, открывший фирму в поселке Карелии, оказался гражданином Португалии

Выяснилось, что один из богатейших людей России получил паспорт Португалии как потомок прежних жителей Пиренейского полуострова.

Российский миллиардер Роман Абрамович оказался гражданином Португалии. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на местную газету Publico.

По информации источника издания, 55-летний предприниматель получил паспорт страны в апреле 2021 года как потомок евреев-сефардов. Известно, что Абрамович является членом еврейской общины Порту, благотворителем которой он был.

Сам миллиардер поступившую информацию пока никак не прокомментировал.

Напомним, в феврале 2021 года Роман Абрамович открыл фирму в приладожском поселке Кортела в Лахденпохском районе Карелии. Управляющая компания «Норд Эстейт», в которой миллиардер Абрамович является учредителем, зарегистрирована в одном из домов поселка, входящего в состав Мийнальского сельского поселения, а ее уставный капитал составляет 10 тысяч рублей.