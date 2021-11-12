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19.12.2021 19:00

Российский миллиардер, открывший фирму в поселке Карелии, оказался гражданином Португалии

Новости. Общество
06:40, 20 Декабря 2021
фото: © pixabay.com

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Выяснилось, что один из богатейших людей России получил паспорт Португалии как потомок прежних жителей Пиренейского полуострова.

Российский миллиардер Роман Абрамович оказался гражданином Португалии. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на местную газету Publico.

По информации источника издания, 55-летний предприниматель получил паспорт страны в апреле 2021 года как потомок евреев-сефардов. Известно, что Абрамович является членом еврейской общины Порту, благотворителем которой он был.

Сам миллиардер поступившую информацию пока никак не прокомментировал.

Напомним, в феврале 2021 года Роман Абрамович открыл фирму в приладожском поселке Кортела в Лахденпохском районе Карелии. Управляющая компания «Норд Эстейт», в которой миллиардер Абрамович является учредителем, зарегистрирована в одном из домов поселка, входящего в состав Мийнальского сельского поселения, а ее уставный капитал составляет 10 тысяч рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сашка и леха
2021-12-20 11:09:21
Умеет человек деньги делать. А мы даже свою макулатуру не можем впарить и дрова у соседей тырим
кир
2021-12-20 10:48:08
Гражданка России Татьяна Доронина получает 500000 рублей, а на работу не ходит. А вы что?
Местечковый блогер
2021-12-20 10:44:19
Мавры в шоке
Offff
2021-12-20 10:37:43
Социально -близкий . Говорят . что он кошелек Самого .
кир
2021-12-20 10:55:34
Offff, тебе то что? У него справка и ему ничего не будет, - сказал кот.
кир
2021-12-20 10:09:36
Пофиг совсем. Нам на Ригачина надо канализационные стоки обойти. :)
Изя
2021-12-20 10:01:59
"Те , кто ввозит деньги в Россию -- иноагенты , а те , кто вывозит -- патриоты ?" (с) )))) :)
Вася
2021-12-20 09:52:01
Путин допустил к государственной службе чиновников с двойным гражданством
1
2021-12-20 09:33:54
Реальный " патриот " , был бы иноагент сидел бы в тюрьме в России .
кир
2021-12-20 10:26:38
1, тебя надо.
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