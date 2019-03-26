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Новости. Общество
19:10, 26 Марта 2019
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Российский политик готов заплатить 5 млн рублей за избиение Шнурова

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Сергей Шнуров публично нелестно отозвался о Москве. На слова музыканта обратил внимание Андрей Разин.

Заняв место в Госдуме, Сергей Шнуров продолжает привлекать внимание к своей персоне скандальными заявлениями. Так, на шоу футбольной команды "Зенит" под названием "Z+", в рамках которого проходил баттл между Москвой и северной столицей, Шнуров нелестно отозвался о первопрестольной, сравнив ее с женским половым органом.

Андрея Разина, придерживающийся активной социальной позиции, возмутили слова Шнурова, пишет StarHit.

"Мне кажется, после того, что Сергей Шнуров сказал в отношении Москвы, каждый порядочный москвич при первой же встрече набил бы ему рожу. Пока они терпят такие выходки, Москва никогда не поднимется, потому что оскорблять так людей и называть так многомиллионный город просто недопустимо", – отметил политик. 

Разин готов пойти против закона, чтобы проучить музыканта, который, по мнению продюсера, пока уверен в своей безнаказанности.

"На это надо отреагировать, – продолжил Андрей Александрович. – Если б я его (Шнура) увидел, я бы ему сам лицо разбил, но, если есть смелые ребята... Тому из коренных москвичей, кто любит столицу, и разобьет ему рожу, я готов дать премию в пять миллионов рублей и защищать его в суде".

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-03-26 19:23:22
Некоторым жителям столиц позволено намного больше, чем провинциальным пустозвонам. Всегда стоит помнить об этом.
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