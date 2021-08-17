Российский полицейский потерял пистолет по пути в туалет

Полицейский в Ставропольском крае потерял пистолет по пути в уличный туалет.

В Ставропольском крае сотрудник полиции потерял пистолет возле уличного туалета. Информацию распространили в местных интернет-пабликах. В полиции в среду, 18 августа, подтвердили эти данные. Об этом информирует Ставропольское телевидение «СвоёТВ».

«В настоящее время в отношении сотрудника назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение о привлечении сотрудника к дисциплинарной ответственности», — прокомментировали в пресс-службе полиции края.

Оружие обнаружили недалеко от места, где его потерял сотрудник полиции.