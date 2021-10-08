Российский журналист Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса.
Как пишет РИА Новости, Нобелевский комитет отметил их «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».
Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира — до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.
Церемонию объявления лауреата проводил Норвежский нобелевский институт.
В списке, по данным Нобелевского комитета, значилось 329 номинантов — 234 человека и 95 организаций.
В 2020 году лауреатом премии стала Всемирная продовольственная программа ООН.
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