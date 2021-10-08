Российский журналист Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса.

Как пишет РИА Новости, Нобелевский комитет отметил их «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира — до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.

Церемонию объявления лауреата проводил Норвежский нобелевский институт.

В списке, по данным Нобелевского комитета, значилось 329 номинантов — 234 человека и 95 организаций.

В 2020 году лауреатом премии стала Всемирная продовольственная программа ООН.