Российским школьникам отменили выпускные экзамены в девятых классах

Выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, по текущим оценкам пройдёт аттестация в одиннадцатых классах.

Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет издание "РИА Новости".

"Выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, проведём аттестацию по текущим оценкам. Также по текущим оценкам пройдёт государственная аттестация в одиннадцатых классах. Аттестаты будут выданы традиционно – до 15 июня", –сказал Кравцов на совещании о ситуации в системе образования.

Ранее уже сообщалось, что для учащихся девятых классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике.