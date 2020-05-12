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В России отменят экзамены для девятиклассников и перенесут ЕГЭ

Новости. Общество
14:24, 13 Мая 2020
фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
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В России скорректируют сроки проведения ЕГЭ, а основные государственные экзамены по русскому языку и математике для учеников 9 классов будут отменены.

"Для учащихся девятых классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых", – пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Ранее замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявлял, что министерство просвещения готово отменить ОГЭ в 2020 году в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Экзамены по предметам по выбору проводиться также не будет.

По информации Минпросвещения, сроки проведения ЕГЭ будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Об этом сообщил заместитель министра просвещения России Виктор Басюк на совещании с регионами, прошедшем в режиме видео-конференц-связи. Он уточнил, что такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.

Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.

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