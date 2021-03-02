Российское движение школьников в Карелии устроит "Завтрак для любимых"

Карелия накануне 8 марта присоединяется к всероссийской акции "Завтрак для любимых", которую проводят Российское движение школьников совместно с проектом "Гастрономическая карта России".

Как сообщается на сайте правительства республики, организаторы акции предлагают участникам снять видео о том, как они готовят завтрак для своих любимых мам, бабушек, сестер или подруг. Видеоролики необходимо разместить в разделе "Клипы" в социальной сети "ВКонтакте" с хештегами #РДШ #8марта #ЗавтракДляЛюбимых #ВамЛюбимые #gastromaprussia #ГастрономическаяКартаРоссии.

Самые содержательные, эмоциональные и креативные ролики будут отмечены шеф-поварами из разных регионов страны. Участники, приготовившие традиционное блюдо региона смогут претендовать на призы от региональных шеф-поваров "Гастрономической карты России" – мастер-класс от шефа в ресторанах, обед региональной кухни от шефа. Кроме того, они получат в подарок книгу рецептов праздничных блюд из регионов России "Страна, за стол!" с автографом ее автора – руководителя и автора-методиста проекта "Гастрономическая карта России" Екатерины Шаповаловой. Призеров определит экспертная группа шеф-поваров под руководством президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова и автора-методиста "Гастрономической карты России" Екатерины Шаповаловой.

Все условия конкурса опубликованы здесь.