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Новости. Общество
22:00, 28 Марта 2019
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России

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Работники сферы по добыче полезных ископаемых получают в среднем 79,4 тысячи рублей.

Это самая высокая средняя заработная плата в России в январе, следует из данных Росстата, пишет "Коммерсантъ".

В финансовой и страховой сфере зарплаты в среднем равны 77,3 тыс., а в сфере информации и связи — 66,2 тыс. руб. В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение. Зарплаты в этих областях варьируются от 46,9 тыс. до 61,2 тыс. руб.

Названы также сферы труда, где работник получает меньше всего: в гостиничной сфере оплата труда равна 27,2 тыс. руб., такие же деньги получают трудящиеся на предприятиях общественного питания.

Росстат также назвал среднюю зарплату в России в январе — 42,2 тыс. руб.

Ранее ведомство зафиксировало, что рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении. В январе этот показатель достигал 1,1%. В номинальном выражении средняя зарплата за прошлый месяц составила 43 030 руб., увеличившись на 6% к февралю 2018 года.

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