Росстат сообщил о сокращении числа бедных россиян

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Сократилось число жителей России, которые получают доход ниже прожиточного минимума.
Статистическое ведомство подсчитало, что число жителей России, у которых доход ниже прожиточного минимума, в 2017 году снизилось на 200 тысяч человек по отношению к прошлому году и составило 19,3 миллиона жителей. Это составляет 13,2% населения всей страны, пишет life.
Напомним, 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда в России сравнялся с прожиточным минимумом и составил 11 163 рубля.
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