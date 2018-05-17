Росстат сообщил о сокращении числа бедных россиян

Сократилось число жителей России, которые получают доход ниже прожиточного минимума.

Статистическое ведомство подсчитало, что число жителей России, у которых доход ниже прожиточного минимума, в 2017 году снизилось на 200 тысяч человек по отношению к прошлому году и составило 19,3 миллиона жителей. Это составляет 13,2% населения всей страны, пишет life.

Напомним, 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда в России сравнялся с прожиточным минимумом и составил 11 163 рубля.