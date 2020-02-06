Росстат утвердил слоган Всероссийской переписи населения 2020 года

Руководитель Росстата Павел Малков утвердил слоган Всероссийской переписи населения 2020 года.

Важнейшее государственное мероприятие пройдет под девизом "Создаем будущее!", который стал ответом на ассоциацию переписи с надеждами на будущее у россиян.

В октябре прошлого года по итогам конкурса среди профессиональных дизайнеров был выбран логотип переписи – яркий образ, символизирующий устремленность в будущее и новый цифровой формат проведения Всероссийского мероприятия. Слоган "Создаем будущее!" - логическое продолжение этой концепции, формирующий официальную символику Всероссийской переписи населения 2020 года.

В декабре 2019 года Росстат представил девиз предстоящей переписи населения на международном форуме добровольцев Сочи, на котором стартовал проект "Волонтеры переписи".

"Переписи населения – уникальный источник знаний о нашем обществе. Они формируют его цифровой профиль, позволяющий анализировать, делать выводы, строить планы, принимать взвешенные решения и уверенно двигаться вперед. И в этом свете участие в переписи – это очень простой, но очень важный вклад каждого ее участника в создание будущего", – отметил Павел Малков, выступая на форуме.

Слоган размещается на печатной, рекламно-информационной и иной продукции, издаваемой (изготавливаемой) по заказу Росстата для нужд Всероссийской переписи населения 2020 года и подведения ее итогов. Девиз переписи также размещается на страницах официального сайта Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в ряде других случаев.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Население отдаленных и труднодоступных районов Карелии перепишут в период с 22 июля по 22 августа 2020 года.

Основной акцент в будущей переписи будет сделан на применении новых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов на портале госуслуг, а также использовании переписчиками электронных планшетов вместо бумажных бланков. Кроме того, переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).