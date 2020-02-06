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Росстат утвердил слоган Всероссийской переписи населения 2020 года

Новости. Общество
12:54, 07 Февраля 2020
фото: Карелиястат
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Руководитель Росстата Павел Малков утвердил слоган Всероссийской переписи населения 2020 года.

Важнейшее государственное мероприятие пройдет под девизом "Создаем будущее!", который стал ответом на ассоциацию переписи с надеждами на будущее у россиян.

В октябре прошлого года по итогам конкурса среди профессиональных дизайнеров был выбран логотип переписи – яркий образ, символизирующий устремленность в будущее и новый цифровой формат проведения Всероссийского мероприятия. Слоган "Создаем будущее!" - логическое продолжение этой концепции, формирующий официальную символику Всероссийской переписи населения 2020 года.

В декабре 2019 года Росстат представил девиз предстоящей переписи населения на международном форуме добровольцев Сочи, на котором стартовал проект "Волонтеры переписи".

"Переписи населения – уникальный источник знаний о нашем обществе. Они формируют его цифровой профиль, позволяющий анализировать, делать выводы, строить планы, принимать взвешенные решения и уверенно двигаться вперед. И в этом свете участие в переписи – это очень простой, но очень важный вклад каждого ее участника в создание будущего", – отметил Павел Малков, выступая на форуме.

Слоган размещается на печатной, рекламно-информационной и иной продукции, издаваемой (изготавливаемой) по заказу Росстата для нужд Всероссийской переписи населения 2020 года и подведения ее итогов. Девиз переписи также размещается на страницах официального сайта Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в ряде других случаев.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Население отдаленных и труднодоступных районов Карелии перепишут в период с 22 июля по 22 августа 2020 года.

Основной акцент в будущей переписи будет сделан на применении новых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов на портале госуслуг, а также использовании переписчиками электронных планшетов вместо бумажных бланков. Кроме того, переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

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Комментарии

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Равнодушный
2020-02-07 13:35:50
Кто ещё жив откликнитесь!? Или как?
Вася
2020-02-07 13:22:22
Ходят слухи что осталось 86 миллионов,включая гастарбайторов.
zanoza
2020-02-07 13:03:56
Скоро переписывать некого будет, население идёт на убыль.
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