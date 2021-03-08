Росстат: в 2020 году инвестиции в основной капитал выросли в Карелии на 9%

Доля бюджетных вложений в структуре привлеченных предприятиями и организациями средств составила 28,5%.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2020 году объем инвестиций в основной капитал достиг в Карелии 56 миллиардов 957 миллионов рублей, или в сопоставимых ценах 109% к уровню 2019 года. Более половины этих средств – 63,8% – составили собственные средства предприятий и организаций (без учета субъектов малого предпринимательства).

В структуре привлеченных инвестиций доля бюджетных вложений оценивается в 28,5%. Из них средства федерального бюджета составили 20,3%, регионального – 7,5%, а местных – всего 0,7%.