Росстат зафиксировал рекордное за 10 лет повышение цен на красную икру

За последний год цены на красную икру в рознице выросли как минимум на 30% и поставили новый десятилетний рекорд.

Как пишет РБК, существенное подорожание красной икры в магазинах зафиксировал Росстат: в апреле 2021 года 1 кг лососевой икры в рознице стоил в среднем 4,7 тыс. руб., что на 30% больше, чем в апреле 2020-го.

Апрельские цены на лососевую икру стали абсолютным рекордом как минимум с 2011 года. Икра в магазинах непрерывно дорожает с июня прошлого года: в ноябре 2020-го средние цены впервые преодолели планку в 4 тыс. руб. за 1 кг, побив предыдущий рекорд августа 2018 года — 3,9 тыс. руб.

Подорожание икры подтверждает директор по развитию сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть» Полина Кирова. По ее словам, текущие цены от поставщиков сейчас в среднем на 30% выше, чем год назад. Оптовые цены выросли за год на 50%, оценивает президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети рыбных магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев. Лососевая икра «в среднем сильно подорожала», согласен Александр Ефремов, управляющий группы «Доброфлот» (ведет добычу рыбы на Дальнем Востоке).