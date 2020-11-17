Россыпнов ответил на вопрос о "выкрутасах" с новыми квартирами при расселении "аварийки" в Карелии

Очередность расселения аварийного жилья в Карелии не зависит от того, кто из жильцов больше всех нуждается в новых квартирах.

Об этом сообщил министр строительства республики Виктор Россыпнов на заседании парламентского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению.

Он ответил на вопрос депутата Валерия Шоттуева о справедливости критериев очередности расселения аварийного жилья. "Выделяются квартиры, зачастую, в первую очередь не тем, кто действительно нуждается. А потом начинаются разные выкрутасы – сдают, продают. А люди, у которых на самом деле крыша падает, остаются без квартир", - сказал депутат. Что ответил министр, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".