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Россыпнов ответил на вопрос о "выкрутасах" с новыми квартирами при расселении "аварийки" в Карелии

Новости. Общество
14:32, 18 Ноября 2020
фото: пресс-служба Минстроя РК
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Очередность расселения аварийного жилья в Карелии не зависит от того, кто из жильцов больше всех нуждается в новых квартирах.

Об этом сообщил министр строительства республики Виктор Россыпнов на заседании парламентского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению.

Он ответил на вопрос депутата Валерия Шоттуева о справедливости критериев очередности расселения аварийного жилья.

"Выделяются квартиры, зачастую, в первую очередь не тем, кто действительно нуждается. А потом начинаются разные выкрутасы – сдают, продают. А люди, у которых на самом деле крыша падает, остаются без квартир", - сказал депутат.

Что ответил министр, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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