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Россыпнов пообещал написать заявления в правоохранительные органы на своих подчиненных

Новости. Политика
16:42, 27 Декабря 2020
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
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Почему Виктору Россыпнову достаются "расстрельные должности" - рассказ от первого лица.

Даже те, кто критикуют действующее правительство Карелии, как правило, хорошо отзываются о Викторе Россыпнове. Про него говорят: честный, принципиальный, трудяга и "никогда сам воровать не станет и другим не даст".

Видимо, неслучайно Россыпнова, который долгое время работал следователем под началом Артура Парфенчикова, его босс теперь направляет на самые тяжелые участки работы – туда, где проблемы.  

Россыпнов возглавил региональное Управление автодорог Карелии после того, как назначенную при прежнем губернаторе верхушку ведомства посадили за взятки, и стал руководителем Минстроя, когда под угрозой оказалось исполнение программы расселения аварийного жилья и реализация ФЦП (федеральной целевой программы развития Карелии к 100-летию республики – прим. авт.).  

Став гостем рубрики "Кофе со сливками", Виктор Россыпнов рассказал, как пришел руководить "самой коррупционной сферой" – дорожным ремонтом и строительством:  

- Когда после Минприроды я пришел работать начальником Управления автодорог, там была непростая обстановка. Многие эксперты привлекались к уголовной ответственности, дороги республики находились в ужасном состоянии. Мне говорили, что там одни коррупционеры сидят…

- И как оказалось на самом деле?

- Я увидел, что там работают профессиональные и порядочные люди, которым просто не повезло с руководством.

Я, когда пришел в Управление, первым делом собрал экспертов, которые принимают выполненные работы, и сказал им, что правила у нас простые: работы не сделаны, вы их не принимаете, какие бы поручения сверху вы ни получили. Если я буду считать, что нужно принять работы – я подпишу документы сам, и сам буду за это отвечать. Но если вы не видите результат – вы не должны подписывать документы ни при каких условиях и ни при каких указаниях. А если вы это сделаете, и я узнаю, я сам пойду в правоохранительные органы и напишу на вас заявления…

- И много заявлений вы написали?

- Ни одного не написал. Правда, кое-кого уволил. По одному из экспертов были сомнения – и мы с ним простились.

Понимаете, большинство людей следуют существующим правилам. Если они видят, что начальство закрывает глаза на недоделки, то и сами ведут себя соответственно. Если руководство дало понять, что не возражает против получения исполнителями помимо официальной, еще одной зарплаты - от подрядчика, то далеко не все проявят принципиальность. Хотя, отмечу, что и такие сотрудники тоже были.  

Полную версию интервью читайте здесь.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Mike
2020-12-27 17:20:08
Вот только не надо из него икону и некоего героя лепить. Знакомство с Парфенчиковым ему просто помогает получать эти должности. Тем более, как признался, сам и напросился на работу к нему. Знал ведь зачем!
бюджет
2020-12-27 17:14:38
РебятЫ! Тырить просто НЕ НАДО! ЭТО НАШИ НАЛОГИ!!!! Воруешь не из бюджета воруешь ИЗ НАШЕГО КАРМАНА! Бюджетники ПОНЯТНО????
Гость
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