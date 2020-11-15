Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии потребовал от работодателей обеспечить подвоз своих сотрудников на работу и обратно 27
15.11.2020 17:14
Число заразившихся коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 268 1
Сегодня 08:57
Дождь, снег и гололедица ожидаются в понедельник в Карелии 2
15.11.2020 17:00
В построенном на месте рынка ФОКе в Петрозаводске торгуют пиццей и пивом (ФОТОФАКТ) 13
Сегодня 07:25
Главный терапевт Карелии рассказала, кто из больных коронавирусом нуждается в госпитализации 6
15.11.2020 14:58
Коронавирус унес еще две жизни в Карелии
Сегодня 08:58

Рост безработицы в Карелии продолжится даже при самом благоприятном сценарии для экономики

Новости. Общество
13:14, 16 Ноября 2020
фото: © Алексей Филиппов/ТАСС
Загрузка...

Численность официально зарегистрированных безработных в Карелии будет расти в 2021-2023 годах на 1,9%-2,5% ежегодно независимо от того, насколько благоприятным будет сценарий развития экономики республики.

Это следует из "Основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", подготовленных министерством экономического развития республики.

Прогноз предполагает 3 возможных варианта – "пессимистичный" консервативный, "оптимистичный" целевой и базовый, который власти республики рассматривают в качестве основного.

При самом благоприятном развитии ситуации количество официально зарегистрированных безработных в 2021 году составит 2,3% от численности трудоспособного населения. В 2022 году этот показатель снизится до 2,1%, в 2023 году – до 1,9%.

Что произойдет при "пессимистичном" сценарии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске
13.11.2020, 19:54
Глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк

Аналитика

13.11.2020 13:00
Капитал
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
Почему все больше покупателей выбирают квартиры с отделкой "под ключ", рассказали в компании "Баренц Групп".
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
13.11.2020 12:40
Когда лениться не грех
13.11.2020 12:30
"Карельский язык – наше общее наследство" 6
12.11.2020 09:18
"Зачистка перед выборами" 2
10.11.2020 15:37
Вся аналитика

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 15
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»