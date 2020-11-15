Рост безработицы в Карелии продолжится даже при самом благоприятном сценарии для экономики

Численность официально зарегистрированных безработных в Карелии будет расти в 2021-2023 годах на 1,9%-2,5% ежегодно независимо от того, насколько благоприятным будет сценарий развития экономики республики.

Это следует из "Основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", подготовленных министерством экономического развития республики.

Прогноз предполагает 3 возможных варианта – "пессимистичный" консервативный, "оптимистичный" целевой и базовый, который власти республики рассматривают в качестве основного. При самом благоприятном развитии ситуации количество официально зарегистрированных безработных в 2021 году составит 2,3% от численности трудоспособного населения. В 2022 году этот показатель снизится до 2,1%, в 2023 году – до 1,9%. Что произойдет при "пессимистичном" сценарии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".