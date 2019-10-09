09:30, 09 Октября 2019
Рост числа рабочих мест ожидается в гостиницах и ресторанах Карелии: нужна подготовка персонала
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Управление труда и занятости Карелии прогнозирует рост числа занятых в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания на 2,7% в 2021 году.
В результате количество занятых в этих отраслях достигнет 7,7 тыс. человек, сообщила пресс-служба ведомства.
«Этому содействует разработка мер, способствующих строительству мультиформатных гостиниц и мест отдыха, рассчитанных на туристов разного уровня», - говорится в сообщении Управления.
Как пройти обучение, что бы получить работу в этих сферах, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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