Рост числа рабочих мест ожидается в гостиницах и ресторанах Карелии: нужна подготовка персонала

Управление труда и занятости Карелии прогнозирует рост числа занятых в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания на 2,7% в 2021 году.

В результате количество занятых в этих отраслях достигнет 7,7 тыс. человек, сообщила пресс-служба ведомства.

«Этому содействует разработка мер, способствующих строительству мультиформатных гостиниц и мест отдыха, рассчитанных на туристов разного уровня», - говорится в сообщении Управления. Как пройти обучение, что бы получить работу в этих сферах, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".