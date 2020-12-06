Рост численности населения Петрозаводска не остановится даже по самому плохому сценарию

Количество жителей Петрозаводска к 2025 году вырастет на 4 тыс. человек, а при благоприятном сценарии показатель роста удвоится.

Такое расчеты проведены администрацией города для внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития Петрозаводска на период до 2025 года.

Стратегия предусматривает три возможных сценария будущего: "инерционный ресурсно-сырьевой", "селективный индустриально-транзитный", и "активный инновационный". Они отличаются по степени "оптимистичности" прогнозов развития экономики и социальной сферы. По самому "пессимистичному" первому сценарию количество жителей Петрозаводска в 2025 году составит 285,8 тыс. человек, что почти на 4 тыс. больше, чем в 2020 году. А что будет при более благоприятном развитии событий, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".