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Рост численности населения Петрозаводска не остановится даже по самому плохому сценарию

Новости. Общество
15:52, 07 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
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Количество жителей Петрозаводска к 2025 году вырастет на 4 тыс. человек, а при благоприятном сценарии показатель роста удвоится.

Такое расчеты проведены администрацией города для внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития Петрозаводска на период до 2025 года.

Стратегия предусматривает три возможных сценария будущего: "инерционный ресурсно-сырьевой", "селективный индустриально-транзитный", и "активный инновационный". Они отличаются по степени "оптимистичности" прогнозов развития экономики и социальной сферы.

По самому "пессимистичному" первому сценарию количество жителей Петрозаводска в 2025 году составит 285,8 тыс. человек, что почти на 4 тыс. больше, чем в 2020 году.

А что будет при более благоприятном развитии событий, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Бритва
2020-12-07 17:45:35
конечно, в регионе всю социалку уничтожают, народ сначала в ПТЗ, потом в Питер да Москву едет
goo
2020-12-07 17:36:01
Можно зайти на википедию в статью про Петрозаводск, и увидеть что в годы переписей населения - 2002 и 2010 численность населения резко падала на 10-20 тысяч человек. Думаю после переписи 2020 упадет тоже, чиновники мэрии плохо считают циферки
бюджет
2020-12-07 17:17:13
Урбанизация до добра не доведет. Территории пустеют , это очень плохо. Но когда немного больших агломераций, то людьми легче управлять и их контролировать. Но при этом их так же легче ликвидировать: хоть пандемией, хоть бомбой.
stranger
2020-12-07 17:09:15
Желающие могут ознакомится с графиками построенными на основе статистического анализа и математических выкладок сделанных профессором Булатом Искандеровичем Нигматулин. Футурология зиждется на точных расчётах, а не на гадании дилетантов на кофейной гуще. К слову, современное инновационное рабочее место стоит примерно 2 000 0000 $, остальное пустая болтовня.
gaudealis
2020-12-07 17:01:15
Следует читать:
"Администрация Петрозаводска рассчитывает на то, что жители карельской столицы и дальше будут настолько нищими, что переезд в города-миллионники либо за границу будет им не по карману".
zanoza
2020-12-07 17:11:36
gaudealis, :)
Александр Соколов
2020-12-07 17:00:51
В стратегии учитывается смертность от коронавируса? Уже 117 человек умерло. Еще в стратегии нужно учесть то, что люди отсюда уезжают в Питер или Москву
zanoza
2020-12-07 16:56:21
Ну если это сценариями предусмотрено, тогда, конечно, всё так и будет :)
zanoza
2020-12-07 16:55:26
Кто больше всех ноет, что все бездельники и не заточены на работу, сами являются всего лишь уличными ротозеями (уличный наблюдатель) и бездельниками, которые языком работают , причём без умолку.
нетюлень
2020-12-07 16:53:06
Что же последний абзац забыли? Выходит, что бегство из села продолжится. Молодые съедут из районов транзитом куда глаза глядят. Старые останутся здесь.
наташка
2020-12-07 16:35:42
Понаедут всякие и будут жить в новых светлых и просторных домах. Лопаточку во дворе не оставить
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