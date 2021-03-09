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Рост инвестиций в экономику Карелии оказался выше ожиданий правительства

Новости. Экономика
10:06, 10 Марта 2021
фото: © Сергей Коньков/ТАСС
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Инвестиции в основной капитал в Карелии в 2020 году выросли до 56,9 млрд рублей, что на 9% больше по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщает Карелиястат.

Рост инвестиций оказался выше прогнозных оценок, которые правительство Карелии давало в 2019 году при составлении "Основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов". Согласно этому документу, власти республики ожидали, что в 2020 году по базовому сценарию инвестиции в основной капитал вырастут лишь на 5%.

Какие отрасли увеличили объёмы инвестиций, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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Вася
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Яхта Ocean Victory, владелец - Рашников, длина - 140м.
Яхта Nord, владелец - Мордашов, длина - 142м.
Яхта Sailing Yacht A, владелец - Мельниченко, длина - 143м.
Яхта Dilbar, владелец - Усманов, длина - 156м.
Яхта Eclipse, владелец - Абрамович, длина - 162м.
Бриг
2021-03-10 10:17:04
Только прироста нет . одна лажа .
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