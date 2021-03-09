Рост инвестиций в экономику Карелии оказался выше ожиданий правительства

Инвестиции в основной капитал в Карелии в 2020 году выросли до 56,9 млрд рублей, что на 9% больше по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщает Карелиястат.

Рост инвестиций оказался выше прогнозных оценок, которые правительство Карелии давало в 2019 году при составлении "Основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов". Согласно этому документу, власти республики ожидали, что в 2020 году по базовому сценарию инвестиции в основной капитал вырастут лишь на 5%. Какие отрасли увеличили объёмы инвестиций, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".